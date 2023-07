Città e sport Quanti ostacoli da saltare

Per la giunta Fabio il rodaggio è stato particolarmente intenso: appena insediata è arrivato il tempo sospeso del Palio, preceduto dallo sforzo per individuare una soluzione alla questione pakistani. Ora però si entra nel vivo e non solo perché fra qualche giorno il sindaco sbarcherà in consiglio comunale con il programma di mandato. Le questioni sportive incombono: dal campo scuola allo stadio passando per il palazzetto, senza dimenticare il pasticciaccio della (ex?) piscina di piazza d’Armi, cui andrà pure trovata una soluzione. E ovviamente i destini della Robur appesi a Montanari. Spaccato di una trama da riavvolgere, indicando scelte e priorità. Che, ovviamente, viaggiano anche al di fuori dello sport ma qui trovano un primo paradigma.

Orlando Pacchiani