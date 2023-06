’Città della ceramica’ Asciano ottiene il titolo

di Rosario Simone

"Asciano Città della Ceramica è finalmente una realtà concreta. Questo riconoscimento così importante è il frutto di anni di lavoro e sinergia tra i ricercatori, che hanno effettuato nel tempo rinvenimenti importanti, e le istituzioni, che hanno lavorato affinché questo risultato fosse sancito a livello ministeriale". A raccontare questo percorso è Elisa Rubegni, coordinatore scientifico dei musei ascianesi, testimone oculare dell’affermazione a pieno titolo del Paese del Garbo fra le Città della Ceramica, un riconoscimento che potrebbe dare un volto nuovo al capoluogo delle Crete.

"I primi ritrovamenti ceramici hanno avuto luogo qui già a partire dagli anni ’90, quando Giovanni Maccherini, esperto in ceramica, effettuò il primo recupero importante, che confermava l’esistenza di una produzione locale databile ai secoli XIV-XV, fino a quel momento nota solo attraverso la documentazione scritta – spiega Elisa –. Poi, grazie agli studi universitari di Francesco Brogi, fu intrapreso un corposo e pluriennale progetto archeologico che ha visto la piena collaborazione tra studiosi, Comune di Asciano, Museo Palazzo Corboli, Soprintendenza e Associazione ricerche culturali Asciano Arca. Oltre ai ricercatori, fondamentale il costante supporto della Soprintendenza e le azioni del vicesindaco e assessore alla cultura Lucia Angelini, con tutto il suo staff, che ha provveduto in prima persona ad aprire un dialogo proficuo con la Regione, l’Associazione Città della Ceramica e le città toscane già riconosciute. Sono state molto preziose anche le ceramiste locali che ci hanno affiancate con la loro esperienza personale".

Nel 2015 fu scoperto, nel centro storico, un importante pozzo di butto con oltre 15mila frammenti ceramici, databili dal medioevo sino all’800. Dopo lo studio, restauro e musealizzazione di una selezione di questi reperti, la consapevolezza era oramai matura: Asciano decide di candidarsi al titolo di Città della Ceramica. Vengono così preparati due distinti dossier: uno economico-produttivo, coinvolgendo gli attuali artigiani ceramisti del territorio (sono chiamate in causa Rita Turillazzi, Roberta Della Monica, Laura Michelangioli, Giulia Boscagli e Gaia Puccetti). Il secondo dossier storico-artistico, si avvale delle ricerche.

A questo punto Asciano aveva le carte in regola per essere ammesso all’Associazione Italiana Città della Ceramica, un prestigioso titolo, che si deve al costante interessamento del Comune, e che permette ora al paese di accedere a numerose opportunità in campo culturale e artigianale.