Città del vino: "Edizione senese del premio insieme a Enoteca italiana"

La nuova Enoteca italiana, dopo l’acquisto del marchio da parte della cordata guidata dall’imprenditrice Elena D’Aquanno, prosegue il suo percorso di accreditamente e progettazione in attesa che si compiano passi in avanti sul fronte della sede, con l’ipotesi Fortezza sempre in testa ai desideri.

Ora, a testimoniare i buoni rapporti intessuti in questi mesi e l’attesa per il rilancio dello storico marchio, arriva il confronto sul concorso enologico internazionale Città del Vino, tra le più importanti manifestazioni nazionali, che già dal nome racchiude lo stretto legame tra prodotto e territorio.Il concorso, ideato dall’ associazione nazionale Città del Vino, si avvicina a festeggiare le nozze d’argento e proprio a Siena potrebbe tenersi l’edizione del venticinquesimo anno, come annunciato dal direttore dell’associazione Paolo Corbini in occasione del suo intervento a ‘Saranno famosi nel vino’, tenutasi a Firenze nei giorni scorsi.

"Siena – ha detto Corbini nell’occasione – resta lo scenario assolutamente più idoneo allo svolgimento di questo evento. Questo progetto non potrà prescindere dal supporto e dalla partnership con la nuova Enoteca Italiana Siena nascente".

"Un’attestazione che ci riempie di orgoglio per gli sforzi che stiamo facendo per ridare vita al più presto a un luogo simbolo dell’enologia italiana – afferma la manager di Enoteca Italiana Elena D’Aquanno –. Un invito a collaborare che non possiamo che raccogliere con entusiasmo e disponibilità. Con la speranza che a ospitare l’edizione 2025 del concorso enologico internazionale Città del vino sia la città del vino per antonomasia, e nello specifico il luogo simbolo dell’enologia: la Fortezza medicea".