’Città del libro raro e antico’ Montepulciano terra di cultura

Una ricca esposizione di libri antichi, salotti letterari, la partecipazione di studiosi e docenti, il coinvolgimento degli studenti dei Licei poliziani come parte attiva della manifestazione. Non mancano le aspettative per l’evento in arrivo a Montepulciano che il 23 e 24 settembre sarà ’Città del libro antico e raro’. Tanti i temi affrontati che toccheranno la commedia toscana del ‘500, l’agricoltura nel Rinascimento, la santità domenicana, l’archeologia locale.

E ancora, un convegno sulle due Sante patrone d’Europa, Brigida di Svezia e Caterina da Siena e quella annunciata come un’autentica rarità, ovvero una mostra di libri stampati nel ‘500 da donne tipografe, padrone delle loro tipografie. ’Montepulciano città del libro antico e raro’ è stata presentata a Firenze al media center Sassoli di palazzo del Pegaso dove sono intervenuti Cristina Giachi, presidente della commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana; Elena Rosignoli, consigliera regionale e membro della commissione Cultura; Michele Angiolini e Lucia Musso, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del Comune di Montepulciano; Paolo Tiezzi Maestri, presidente della Società Bibliografica Toscana, associazione capofila. Nella Fortezza Poliziana ci sarà una mostra di circa cento libri e stampe antiche, Fortezza che sarà il cuore insieme al palazzo comunale di un evento che animerà il centro storico poliziano.

"Un’iniziativa prestigiosa che rafforza la diffusione dell’offerta culturale in tutta la Toscana, con il pieno sostegno del Consiglio regionale", ha detto Cristina Giachi. Una prima edizione che per il sindaco Michele Angiolini arricchisce l’offerta culturale di Montepulciano e che "affronterà temi originali, persino attuali, nei salotti letterari proposti".

Paolo Tiezzi Maestri ha sottolineato che "il libro antico e raro unisce diversi aspetti peculiari e verranno esaminati durante la manifestazione: il valore antiquario dell’oggetto in sé, il contenuto stesso del libro, spesso la rilevanza storico-artistica per le incisioni che contiene, o la sua legatura, la storia maggiore o minore che documenta e che ha tramandato nel corso dei decenni o dei secoli. La mission principale di questa iniziativa è quella di coinvolgere i giovani e gli studenti che hanno collaborato fattivamente nel progetto e nella redazione dei cataloghi".

L.S.