Cisl Siena visita Diesse. Diagnostica Senese: "Il dialogo è continuo"

Delegazione Cisl Siena in visita alla Diesse Diagnostica Senese. Un incontro programmato nell’ambito del tour che la segreteria confederale, insieme alle categorie, sta svolgendo da mesi, in tutte le realtà economiche e industriali della provincia. Ad accogliere Riccardo Pucci segretario generale, Benedetta Elia segretaria amministrativa, Gian Luca Fè segretario generale Femca Siena-Grosseto, e Riccardo Manenti (operatore Femca), nel nuovo stabilimento in località Rigoni-Monteriggioni, il ceo Massimiliano Boggetti e la Responsabile risorse umane Maria Vittoria Loi.