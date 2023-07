Cisco in concerto, "Baci e abbracci tour 2023" al Cassero della Fortezza Medicea di Poggibonsi

Per la sezione Jazz Cocktail Estate, venerdì 7 alle 21,30 al Cassero della Fortezza Medicea di Poggibonsi, Cisco in concerto con ’Baci e abbracci tour 2023’. Oltre trent’anni di musica, dai Modena City Ramblers fino alla Bandabardò. Cisco, voce, chitarra acustica, bodhrán, Arcangelo Kaba Cavazzuti alla batteria, Massimiliano Frignani alla chitarra e Bruno Buonarrigo al basso, Mario Sehtl al violino, Enrico Pasini, tromba, fisarmonica e tastiere. Dopo la lunga e applaudita stagione estiva passata insieme alla Bandabardò e dopo il tour ’Canzoni dalla soffitta a teatro’, Cisco torna con un concerto tra folk, voglia di ballare e impegno civile. Ospite Massimo Giuntini. In seno al festival Piazze d’Armi e di Città.

Fabrizio Calabrese