"Circonvallazione. Manca davvero poco"

Sta per diventare realtà un’opera particolarmente importante per San Gimignano: la variante che permetterà di bypassare il centro abitato della città delle torri, liberandolo da traffico e inquinamento. A dare la buona notizia è il sindaco Andrea Marrucci via social: "La circonvallazione è ormai in dirittura di arrivo – afferma –. Non passa settimana che non sia in contatto con la Provincia di Siena da cui stiamo aspettando la data di apertura al traffico. Manca davvero poco. È stato attivato il contatore della corrente elettrica per l’alimentazione delle gallerie e delle rotatorie, quasi completate le pitture delle gallerie stesse e in settimana nuova dovrebbero fare il taglio del verde, a cui poi seguirà la segnaletica orizzontale. Sarà mia premura tenere aggiornata la cittadinanza".

Scendendo nei particolari dell’opera pressoché ultimata, la nuova arteria stradale collegherà la Sp 47 di Castel San Gimignano e la Sp 69 di Cellole, aggirando l’abitato: circa 2,3 chilometri con il tracciato in gran parte in fondo valle con due tratti in galleria artificiale per il superamento della zona collinare di Santa Chiara. La progettazione dell’opera, venuta a costare, complessivamente, oltre 13 milioni di euro, è stata curata della Provincia.

La Regione ha stanziato 1,4 milioni di euro per terminare i lavori della variante, che sarà aperta a breve. Per l’inaugurazione è questione di pochi giorni. La tangenziale in questione ha avuto una gestazione piuttosto tribolata. Ci sono stati ritardi e rallentamenti per tutta una serie di motivi, ma finalmente l’intervento è stato ultimato e a questo punto si aspetta solo la data dell’apertura.