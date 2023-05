Cipì, la favola per grandi e piccoli In scena oggi al teatro di Sinalunga

Al Teatro Pinsuti di Sinalugna va in scena ‘Cipì’, per celebrare il grande scrittore e maestro Mario Lodi. Nuovo appuntamento oggi (domenica 7) alle 17 per il ciclo della Stagione per Ragazzi, con uno spettacolo del Teatro evento e Zaches Teatro, con Giorgio Scaramuzzino, Alessia Candido, Gianluca Gabriele e Eleonora Longobardi, per la regia di Luana Gramegna.

Per tutti i bambini fino a 12 anni e per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.

Il progetto proposto per l’appuntamento odierno, con il quale si chiude la stagione dedicata al pubblico più giovane, unisce il teatro di narrazione con il teatro performativo e di figura in un racconto toccante, che rievoca i tempi della scuola riportando il pubblico in classe.

"Tratto dall’opera più conosciuta di Lodi – commentano i curatori della rassegna – lo spettacolo firmato da Gramegna e Scaramuzzino è un allestimento teatrale che fa affiorare temi e colori nascosti tra le pieghe di una delle storie più amate da tante diverse generazioni. Nell’approcciarsi all’opera di Mario Lodi, il pubblico rimarrà colpito dal rapporto che il maestro aveva con i suoi alunni e di come questa relazione sia stata alla base della creazione del romanzo Cipì. Lodi è stato la guida a cui i bambini hanno affidato il loro immaginario per farlo fiorire".

In una classe polverosa, appartenente al passato, iniziano ad affiorare i ricordi di un’intera scolaresca e prende vita il protagonista della scena, un maestro ormai vecchio che ritorna tra i banchi dove ha trascorso la vita, ai quali lui stesso sedeva per affiancare i bambini nel loro percorso.

Una storia legata la mondo della scuola, che proprio in questo periodo si avvia alla conclusone dell’anno, e in particolare al rapporto dei bambini con i loro insegnanti, un tema complesso, articolato, che nella storia di Lodi è affrontato con una delicatezza capace di commuovere, che gioca con il tempo, trasportando il pubblico, grandi e piccoli, nei suoi ricordi più intimi, vicini o lontani che siano.

Proprio per l’argomento trattato e per il fatto che questo spettacolo conclude il cartellone, bambini e insegnanti entreranno gratuitamente. Per tutti gli altri, il biglietto è disposizione come al solito sul circuito di Ticketone.