Ciocosì, la festa del cacao. Tante golosità in Piazza

Praline, barrette, creme spalmabili, cremini, cialde e tanto altro: la grande festa del cioccolato artigianale è tornata in piazza del Campo e sarà protagonista fino a domenica. Ieri ha preso il via la IX edizione di Ciocosì, l’evento "più dolce dell’anno" realizzato da ChocoMoments con il patrocinio del Comune. Al ‘taglio del nastro’, sotto la Torre del Mangia, l’assessore al Turismo e Commercio, Vanna Giunti, il direttore di ChocoMoments, Giancarlo Maestrone e gli artigiani degli stand presenti. Sedici gli ‘chalet’ nella Conchiglia, provenienti da tutta Italia, per accontentare i gusti di grandi e piccini (la mostra mercato sarà aperta oggi e domenica dalle 10 alle 20, domani e sabato dalle 10 alle 23,30). Eppure Ciocosì è molto di più: tanti gli eventi a tema che accompagneranno senesi e turisti. Gli chef dell’associazione Cuochi senesi si esibiranno in una preparazione ’live’ nei diversi cooking show pensati per l’occasione: la location è la ‘Fabbrica del Cioccolato’ in Piazza, dove le fave di cacao diverranno magicamente creazioni pronte all’assaggio. Sabato e domenica dalle 10 alle 12 tutti potranno diventare maestri artigiani, grazie alle ‘Lezioni di cioccolato’, corso base di lavorazione del cioccolato per adulti e principianti. Per i più piccoli, tutti i giorni dalle 15,30 alle 17,30, ci sono i ‘Choco Baby’, laboratori per imparare a realizzare cioccolatini. Oggi dalle 18,30 alle 19,45, si svolgerà invece la ‘Urban Choco running & walking’, stasera e domani, dalle 18 alle 20, andrà in scena il ‘Choco Scacchi’, torneo curato dalla Polisportiva Mens Sana. Grande attesa, poi, per lo spettacolo di sabato alle 18: in piazza del Campo, con ‘Choco solidale’, verrà realizzata una tavoletta da guinness, di ben 40 metri, che verrà data in degustazione a offerta a tutti i presenti: il ricavato sarà devoluto alla QuaViO. Altro appuntamento quello con Grappa & Cioccolato, percorso di degustazione a cura di Anaga.