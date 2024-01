Ciocio, la vittoria da ’scosso’ per la Torre nel 1784

Ci saranno storie nel 2024 belle da raccontare sui fantini del momento? Chissà: per il momento ricordiamo Ciocio, uno dei protagonisti di fine settecento, di cui abbiamo un po’ di notizie nonostante si stia parlando di un’epoca dove non è certo tutto chiaro in fatto di vittorie più o meno poi veramente conseguite. Il Palio per eccellenza di questo fantino è la carriera dell’Assunta del 1784, quando Ciocio difendeva i colori della Torre.

Dopo una mossa davvero combattuta, estenuante diremmo oggi, con la caduta addirittura di due cavalli, quelli della Civetta e del Bruco, con una mossa non valida dove l’Aquila era schizzata via con grande slancio. Finalmente si parte davvero, con una rovinosa caduta di alcuni fantini, e soprattutto con lo scosso della Contrada di Salicotto che, liberatosi di Ciocio, prende la testa della corsa. All’ultima curva di San Martino il cavallo della Torre aveva tutta l’intenzione di fermarsi, ma fu lo stesso Ciocio che istigò nella maniera più plateale, il suo cavallo a riprendere la corsa per poi andare a vincere. L’Aquila fece istanza ma la vittoria fu assegnata alla Torre. Ciocio aveva visto bene di assistere, in una posizione privilegiata, la corsa del suo cavallo.

Massimo Biliorsi