CioccoSi, Figuriamoci e Mercato del disco Una settimana di eventi

Una settimana di eventi dal 21 al 26 marzo. E’ il programma approvato dalla giunta: il 25 e 26 marzo si svolgerà sotto il Tartarugone di piazza del Mercato la ’Mostra del vinile, cd e dvd usato da collezione’, organizzata dall’associazione ’Ganzo! Eventi culturali’. Dal 21 al 26 marzo è in programma ’CioccoSi, la grande festa del cioccolato artigianale’ in piazza del Campo; infine 24 e 25 marzo è stato concesso l’utilizzo del Cortile del Podestà per l’evento ’Figuriamoci Siena – il fantino’, organizzata dalla casa editrice Il Leccio. L’amministrazione supporterà le iniziative dal punto di vista logistico e con la concessione di spazi: "L’obiettivo - spiega l’assessore Fattorini – è dare impulso alla creazione di eventi affinché le presenze turistiche siano costanti per tutto l’anno".