Cinque jeep sulle strade della Liberazione Oggi arrivo nel Campo

Arriva oggi a Siena l’iniziativa ’Le strade della Liberazione’ che vede cinque jeep d’epoca attraversare l’Italia sulle orme della storia percorrendo oltre 1600 km delle strade statali. Organizzato dall’associazione HMV Italia nell’80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia, l’evento si svolge sul cammino della campagna di Liberazione da Gela a Milano ripercorso da jeep Willys dell’epoca, portando in strada i mezzi e le uniformi del tempo. L’iniziativa nasce a Firenze ma parte dalla Sicilia. Oggi da Roma il gruppo arriverà a Siena, via Radicofani, Bagni San Filippo, Buonconvento, Monteroni, con sosta in piazza del Campo alle 17.