Cinque furti nelle case: due nei guai Uno arrestato, l’altro non si trova

di Laura Valdesi

SIENA

Gli ingredienti sono stati tre: le segnalazioni ricevute dai cittadini preoccupati per i furti e le auto sospette, l’analisi dei filmati della videosorveglianza. E poi delle celle telefoniche. Così due ladri, entrambi stranieri, sono stati scoperti dai carabinieri: uno si trova agli arresti domiciliari grazie anche alla collaborazione dei militari di Montecatini Terme, l’altro colpito dalla stessa misura cautelare è tuttora ricercato. I militari della Compagnia di Siena gli stanno dando la caccia.

Non era stato semplice per le forze dell’ordine affrontare l’ondata di colpi fra novembre e dicembre 2022. Come sempre prima delle festività i ladri si scatenano e cominciano ad entrare nelle case e nei locali. Avevano colpito a Sovicille e a Monteroni d’Arbia. Non solo qui, un po’ in tutta la provincia. Se c’è una cosa difficile da fare è quella di cogliere i malviventi sul fatto. Perché hanno magari un palo che li avverte se rientrano i proprietari oppure se è all’orizzonte una macchina delle forze di polizia. Ma la procura di Siena, grazie soprattutto alla pervicacia dei carabinieri, si era messa sulle tracce della banda. Arrivando a comporre un puzzle di prove che anche il gip, nel giugno scorso, ha ritenuto solido tanto da emettere due ordinanze di custodia cautelare su richiesta della procura stessa.

Gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile di Siena avevano messo sul tavolo il modus operandi dei vari colpi. A partire dall’arco temporale nel quale i malviventi agivano, ma anche l’area dove si verificavano i raid. Alcuni furti erano andati a segno nelle case, altri solo tentati. I cittadini, come al solito, erano stati preziosi. Segnalando auto e persone sospette avvistate in quel periodo. Una verifica con i filmati delle telecamere di videosorveglianza e le celle telefoniche aveva fatto fare un passo avanti all’inchiesta. Grazie a questo lavoro era stata individuata la targa di una vettura che poteva essere stata usata dai ladri per cui a fine dicembre erano aumentati i controlli. Ed un equipaggio del Radiomobile aveva riconosciuto l’auto mentre perlustrava vicino al luogo dove era avvenuto un furto. C’era stato un inseguimento a seguito del quale la banda aveva abbandonato la vettura scappando nella campagna. Quanto trovato all’interno, oggetti compresi, aveva portato ai due stranieri vivevano in provincia di Pistoia e avrebbero commesso cinque furti in abitazione fra novembre e dicembre 2022, nei comuni di Sovicille e Monteroni.