Cinquanta sportelli da tagliare a Siena: ecco la lista Mps

Entro fine anno Banca Monte dei Paschi taglierà altri 50 sportelli dalla rete commerciale. L’elenco è stato già consegnato ai sindacati del gruppo Mps, si tratta di 45 sportelli multicanali e 5 sportelli avanzati, che impiegano complessivamente 204 risorse, di cui 65 quadri direttivi e 139 aree professionali.

Per quanto riguarda la mappa, dieci sportelli sono in Toscana, due in provincia di Siena: due a Firenze, 1 a Grassina, a Greve in Chianti, Prato, Livorno, Pisa, Anghiari, Abbadia di Montepulciano e Sinalunga. A Prato e Pisa sono le Agenzie 1 del Monte dei Paschi (presumibilmente quelle più storiche) che saranno accorpate in altre agenzie. Mentre per i due ’tagli’ senesi, a Sinalunga lo sportello avanzato confluirà nella filiale della Pieve, mentre Abbadia di Montepulciano sarà incorporata nella filiale di Montepulciano stazione. Due sportelli in Abruzzo-Molise- alto Lazio, 4 in Emilia Romagna, 7 in Lombardia, 2 in Piemonte-Liguria, 3 nel Lazio, 4 in Sicilia e Calabria, l’Agenzia 1 a Perugia (incorporata a Ellera) più altre 2 in Umbria, 1 ad Ancona, 7 nel Veneto Est e Friuli, 3 in Veneto e Trentino. "La migrazione sulle filiali incorporanti sarà accompagnata da un piano commerciale e da processi organizzativi atti a preservare la piena continuità operativa della relazione commerciale" assicura la direzione generale del Monte dei Paschi. Stesse garanzie per i dipendenti: "Si garantirà l’efficace reimpiego di tutte le professionalità, favorendo le sinergie operative e i presidi di funzionamento e di relazione con la clientela nelle filiali incorporanti".

Previsti anche investimenti per potenziare la rete commerciale. Gli incontri tra azienda e sindacati per la procedura degli accorpamenti inizieranno il 23 e 24 ottobre nella Sala San Donato a Rocca Salimbeni.