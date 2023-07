Cinghiali in paese, scatta l’allarme Ordinanza urgente del sindaco

di Giuseppe Serafini

Interventi di controllo sulla specie cinghiale nel comprensorio della provincia sono stati autorizzati tramite il decreto regionale della regione Toscana emanato lo scorso 23 maggio che come dà la possibilità di formare squadre specifiche per una selezione urgente degli ungulati, che ormai infestano paesi e città rappresentando un pericolo per l’ incolumità delle popolazioni.

A Piancastagnaio, dove negli ultimi mesi la presenza dei cinghiali si è fatta ancora ancora più massiccia e spavalda, il sindaco Luigi Vagaggini ha comunicato alla popolazione attraverso un messaggio via social di aver appunto autorizzato l’abbattimento nelle zone limitrofe del paese degli ungulati divenuti ormai un grave problema per la comunità locale e l’ intera area boschiva del Monte Amiata. Operazioni che dovrebbero iniziare nella giornata di oggi nelle seguenti zone del paese: Cimitero capoluogo, Collemaggio, frazioni di Quaranta, Tre Case e Saragiolo.

"Già dallo scorso 11 aprile avevo fatto presente la grave situazione che si stava verificando in paese – ha detto lo stesso sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini – con una lettera inviata alla Regione Toscana in cui sollecitavo l’adozione di provvedimenti urgenti onde evitare rischi seri per la popolazione , gli oggetti e le colture civili e private e gli animali domestici".

La decisione naturalmente è stata accolta positivamente dalla popolazione, in particolare dopo l’episodio occorso mercoledì alla concittadina Sonia Perini mercoledì. È dovuta ricorrere alle medicazioni della farmacia Speroni in seguito a una caduta, verificatasi mentre reggeva il proprio cane rincorso da un grosso cinghiale che stava razziando vicino ai cassonetti dell’immondizia di Via San Michele.

A quell’episodio, già abbastanza preoccupante, hanno fatto seguito nelle ore successive altre segnalazioni di un’ancora più forte presenza di animali in paese, con conseguenze assai preoccupanti per quanto riguarda la tenuta di giardini pubblici e privati, orti, aiole e quanto di verde possa esserci in paese, oltre appunto alle preoccupazioni per la sicurezza delle persone. Particolarmente danneggiato il suolo del grande parco di castagneti del Campo di Fiera, completamente ’arato’ dai cinghiali che lì hanno evidentemente transitato numerosi.