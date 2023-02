"Cinghiale in via Dentro Le Mura"

"Erano quasi le 2, me lo sono trovato improvvisamente davanti ai fari della macchina mentre stavo andando a parcheggiarla: confesso che la risalita a piedi verso casa non è stata per niente tranquilla". E’ il racconto dell’inaspettato incontro con un cinghiale, che un colligiano residente nella città alta ha fatto domenica notte sulla strada che da via Dietro le Mura scende verso i parcheggi di Bacìo. Non una strada di campagna, dunque, ma una via a ridosso del centro storico. "Si era parlato di qualcosa del genere anni fa, ma avevo sempre pensato a un errore, come a una macchia scura intravista al buio che poteva essere qualunque cosa – continua – Ora, però, non ho dubbi, l’ho perfino seguito fino a quando si è infilato nel fondovalle. Lui non ha mostrato nessuna paura, nemmeno del rumore della macchina che lo seguiva e ha continuato a trotterellare come se niente fosse. Non è stato solo per il freddo, che sono risalito verso casa a passo molto svelto".