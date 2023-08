Cinghiale ai giardini semina il panico

Serata movimentata a Piancastagnaio. Cinghiali in libertà vicino ai giardini pubblici Nasini. Caos, curiosità, gente spaventata soprattutto i bambini, così come la presenza di tanti cani fortunatamente al guinzaglio: solo per caso non ci sono stati ulteriori problemi di ordine pubblico. Tutto è accaduto verso le 22. Un grosso cinghiale è comparso tra i vialetti e le panchine dei giardini suscitando paura tra i presenti che sono scappati. Mentre alcuni bambini hanno cominciato a piangere spaventati. L’animale anch’esso spaventato e

disorientato ha effettuato il suo slalom tra i tavoli, le panchine e le gambe della gente seduta, prima di inoltrarsi verso il bosco. "Si debbono prendere provvedimenti urgenti - ha commentato Stefano Capitini proprietario del bar - prima di arrivare a incidenti di estrema gravità e pericolo per la gente". Il bar di Capitini è stato più volte ’visitato’ da cinghiali intorno ai tavoli.