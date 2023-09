Cinema protagonista. Apre la nuova sala

L’inaugurazione di giovedì della nuova sala cinematografica a Colle sarà anche l’occasione per una prima visione: ’Visioni della città’. Si tratta della sonorizzazione live a cura di Slowaxx con musica elettronica di filmati amatoriali colligiani che raccontano, attraverso sguardi inediti e originali, la vita della città negli ultimi 70 anni. La prima visione sarà alle 21.30, la seconda alle 22, tutte con ingresso gratuito con prenotazione consigliata, via email al [email protected] L’inaugurazione sarà alle 18,30 con taglio del nastro della nuova sala cinema al Teatro del Popolo, a seguire alle 20 un aperitivo. Riprenderà anche la rassegna cinematografica ‘Giovedì da Leoni’ tra cult del cinema, film d’autore, documentari pluripremiati e nuovi talenti. Ogni giovedì così, torna il ‘Giovedì da Leoni’, volume 5. Le prossime novità riguarderanno anche il 28 settembre, il 5 e il 12 ottobre, alle 19, prima della proiezione si terrà un percorso partecipativo che invita i cittadini a immaginare nuovi orizzonti di utilizzo della sala, stimolando una visione del cinema come spazio collettivo e cittadino, ma anche un percorso partecipativo per decidere il nome della nuova sala.