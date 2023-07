SIENA

Metropolitan

"Indiana Jones e il quadrante del destino" 17,30; 21

Cinema in Fortezza

"Campioni" 21,45

Alessandro VII

chiusura estiva

Odeon

chiusura estiva

POGGIBONSI

Politeama

"Indiana Jones e il quadrante del destino" 21,15

"Elemental" 19,15

"Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli" 18,30; 20

"Insidious - La porta rossa" 21,30 v.m. 14

Arena Estiva Cinema Garibaldi

"Super Mario Bros - Il film" 21,30

SINALUNGA

Uci Cinema

"Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" 21 v.o.

"Insidious - La porta rossa" 21,30 v.m. 14

"Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli" 17,40

"Indiana Jones e il quadrante del destino" 17; 18; 20,15; 21,15

"The Flash" 21,10

"Spider man" 18,10

"Fidanzata in affitto" 22,10

"La sirenetta" 17,50

"Transformers" 20,45

"Elemental" 17,30; 19,50

"Un matrimonio mostruoso" 17,20

CHIANCIANO

Cinema sotto le stelle

riposo

CHIUSI

Cinema sotto le stelle

"Non così vicino" 21,30