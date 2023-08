CINEMA Cinema in Siena e provincia: "Scordato" a Fortezza, Metropolitan e Odeon in chiusura estiva, Politeama a Poggibonsi, Uci Cinema a Sinalunga, Cinema sotto le stelle a Chianciano e Chiusi chiuso per turno. Programmazione variata con film come "Barbie", "Shark 2", "Mission Impossible", "Hai mai avuto paura?" e "Indiana Jones".