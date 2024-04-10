SIENA
Metropolitan
sala riservata
Alessandro VII
riposo
Cinema Odeon
"Godzilla e Kong" 18,15
"Priscilla" 21
POGGIBONSI
Cinema Garibaldi
"Un mondo a parte" 19,15; 21,15
Cinema Politeama
"Godzilla e Kong" 19,15
"Hopper" 21,15
"Priscilla" 19,15 vos
"Omen" 21,15 vm14
COLLE VAL D’ELSA
Cinema S. Agostino
riposo
SINALUNGA
Uci Cinema
"Monkey Man" 17,40; 18,30; 20,40 vm14
"Suga Agust D Tour D-Day The Movie" 19
"Omen" 18; 20,55 vm14
"Scarface" 19,45 vm14
"Zamora" 17,10; 20,20
"Kung fu Panda 4" 17; 18,10; 20,45
"Dune 2" 19,50
"Godzilla e Kong" 17,45; 20,50
"Un mondo a parte" 17,20; 21
"Priscilla" 17,50
CHIUSI
Clev Village
"Un mondo a parte" 17,40; 20,20
"Kung Fu Panda 4" 17,40; 19,40
"Godzilla e Kong" 17,40
"Omen" 20,45
"Monkey Man" 20,30
"Zamora" 17,40
"Tatami - Una donna in lotta per la libertà" 17,40; 20,10