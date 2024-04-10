La scelta delle coppe

Cosimo Zetti

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CINEMA

Programmazione cinematografica nelle sale della provincia di Siena e dintorni: da "Godzilla e Kong" a "Priscilla", una variegata offerta per gli appassionati di cinema. Consulta gli orari e i film in programmazione.

SIENA

Metropolitan

sala riservata

Alessandro VII

riposo

Cinema Odeon

"Godzilla e Kong" 18,15

"Priscilla" 21

POGGIBONSI

Cinema Garibaldi

"Un mondo a parte" 19,15; 21,15

Cinema Politeama

"Godzilla e Kong" 19,15

"Hopper" 21,15

"Priscilla" 19,15 vos

"Omen" 21,15 vm14

COLLE VAL D’ELSA

Cinema S. Agostino

riposo

SINALUNGA

Uci Cinema

"Monkey Man" 17,40; 18,30; 20,40 vm14

"Suga Agust D Tour D-Day The Movie" 19

"Omen" 18; 20,55 vm14

"Scarface" 19,45 vm14

"Zamora" 17,10; 20,20

"Kung fu Panda 4" 17; 18,10; 20,45

"Dune 2" 19,50

"Godzilla e Kong" 17,45; 20,50

"Un mondo a parte" 17,20; 21

"Priscilla" 17,50

CHIUSI

Clev Village

"Un mondo a parte" 17,40; 20,20

"Kung Fu Panda 4" 17,40; 19,40

"Godzilla e Kong" 17,40

"Omen" 20,45

"Monkey Man" 20,30

"Zamora" 17,40

"Tatami - Una donna in lotta per la libertà" 17,40; 20,10

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