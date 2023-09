CINEMA Cinema di Siena: il Cinema Alessandro VII è chiuso per ferie, mentre al Cinema Odeon si proiettano "Tartarughe Ninja: caos mutante" e "Barbie". A Poggibonsi, al Cinema Garibaldi, "Oppenheimer" e al Politeama "Tartarughe Ninja: caos mutante" e "The equalizer 3". A Sinalunga, Uci Cinema propone "Oppenheimer", "The equalizer 3", "Una commedia pericolosa", "Tartarughe Ninja: caos mutante", "Barbie", "Jeanne du Barry" e "Shark 2 - L'abisso".