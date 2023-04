Ciclo ’Per parlare del dolore cronico’ Secondo appuntamento

Il dolore cronico è una malattia che colpisce più del 20% della popolazione, di tutte le età. Per spiegare questo complicato fenomeno prosegue il prossimo 28 aprile il ciclo di tre incontri ’Università incontra. Per parlare del dolore cronico’, in cui studiosi cercheranno di spiegare alla popolazione quello che la scienza è riuscita a capire. Gli appuntamenti si tengono in Rettorato alle 16. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono la professoressa Anna Maria Aloisi, docente di Fisiologia e il professor Carlo Bellieni, professore di Pediatria. Il secondo appuntamento sarà dunque venerdì prossimo e avrà come tema ’Il dolore cronico dell’anziano’, con interventi di Massimiliano Scapecchi, medico LILT; Claudio Allegrini, medico nel campo delle cure palliative; Domenico Montesano, farmacista e ricercatore Erbagil. L’appuntamento conclusivo il 19 maggio su ’Il dolore cronico nel bambino’.