Ciclo di quattro incontri sulla storia del ’900 Si comincia martedì 21

Un ciclo di quattro incontri dedicati alla storia del Novecento. "Un’occasione per riflettere, attraverso le idee e gli scritti di storici illustri, sulla nascita e lo sviluppo del fascismo Italiano nella prima metà del secolo scorso": è quanto spiegano gli organizzatori, Aps Centro Collaterale e Libreria La Martinella. Appuntamenti a Colle, grazie al contatto con le edizioni Laterza. Il primo evento in calendario è per martedì 21 febbraio nel ridotto del Teatro del Popolo alle 17,30. John Foot presenterà il suo libro dal titolo "Gli anni neri", volume in cui si analizzano le modalità con le quali il fascismo si afferma in Italia negli anni Venti e Trenta. John Foot, storico britannico, insegna Storia moderna e contemporanea italiana all’Università di Bristol. Tra i suoi libri: Milano dopo il miracolo. Biografia di una città (Feltrinelli 2003); Fratture d’Italia (Rizzoli 2009); Calcio. 1898-2010. Storia dello sport che ha fatto l’Italia (Bur 2010); Pedalare! La grande avventura del ciclismo italiano (Rizzoli 2011); La "Repubblica dei Matti". Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia (Feltrinelli, 2014). Per Laterza, L’Italia e le sue storie.