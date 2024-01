Cicciolesso, ’salito’ in corsa dal Nicchio all’Oca

E’ passato alla storia come l’autore del gesto incredibile di salire in corsa dal proprio cavallo a quello di un’altra Contrada nell’agosto del 1814, quando dal Nicchio passò su quello dell’Oca già montato da Piaccina, ma dobbiamo dire che Cicciolesso, nome di battaglia di Luigi Brandani, è soprattutto un fantino che ha innanzitutto corso 28 carriere vincendone quattro. In questa occasione ricordiamo il Palio del 16 agosto 1826, quindi successivo al capolavoro di cavallerizzo: per quella carriera il buon Cicciolesso monta per il Nicchio e per il rione di via dei Pispini va a vincere. Una corsa con poche emozioni: il Brandani coglie bene l’attimo della partenza e scatta subito in testa, mentre dietro fondamentale fu la parata a San Martino dell’Istrice nei confronti della Pantera, altra importante favorita. Cicciolesso vince dunque e continua a passare alla storia, in questo caso anche davanti al Granduca Leopoldo II e alla Principessa Ferdinanda e a Maria Luisa, sorella del Granduca. Una carriera che sarà ricordata anche perché le comparse delle Contrade sfilarono sul Campo con particolari abiti di foggia spagnola. Capitano vittorioso del Nicchio fu Gesualdo Grossi, uomo al comando della Contrada in quella sola occasione.

Massimo Biliorsi