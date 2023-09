Ciak sul ’Terra di Siena film festival’ In sala da ’Nina dei lupi’ a ’Osho’

Si avvicina il Terra di Siena International Film Festival, che nei giorni scorsi è stato presentato all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nel corso della Mostra cinematografica, dalla fondatrice Maria Pia Corbelli con il direttore artistico Antonio Flamini. Per la manifestazione senese, in programma dal 26 al 30 settembre, si annuncia una ventisettesima edizione ricca di ospiti e film, ma con una nuova location. Il festival, infatti, a causa dei lavori che interesseranno il Cinema Pendola, è stato ufficialmente dirottato al cinema Alessandro VII e dovrà fare i conti con spazi un po’ più ridotti.

Direttamente da Venezia, arriverà a Siena il film ‘Nina dei Lupi’ di Antonio Pisu, con il cast al completo guidato da Sergio Rubini, che proprio al Lido ha ricevuto il Seguso Award accanto a Sara Ciocca. Tra le proiezioni inedite ci sarà ‘Mamma qui comando io’, il nuovo film di Federico Moccia, che sarà presente durante il Festival e condurrà anche un incontro con gli studenti, e il docu-film ‘Osho’, l’opera di Lakshmi Sucameli sulla figura di uno dei maestri spirituali più famosi al mondo, che racconta la sua vita tramite le persone che lo hanno conosciuto, grazie al lavoro del regista e membro del movimento di Osho che ha saputo raccogliere le testimonianze più significative.

Tra le star internazionali attese, l’attore statunitense Randall Paul e molti beniamini del cinema italiano. Tema centrale di quest’edizione sarà ‘il cinema e la sostenibilità’. Da citare, tra gli eventi collaterali di punta del Festival, ‘Siena e l’acqua’, un talk show rivolto a pubblico e studenti con la partecipazione di giornalisti e protagonisti del cinema.

"Sarà un’occasione per dialogare e confrontarsi su questo importante argomento – affermano gli organizzatori – così da aggiungere punti di vista e spunti di dibattito utili alla comprensione di uno dei grandi temi dei nostri anni". L’organizzazione è già al lavoro per tutti gli aggiustamenti resi necessari dal trasferimento del festival in piazza dell’Abbadia, dove dovrà fare i conti con una logistica differente e un numero di posti inferiore rispetto alla consueta cornice del Pendola. La programmazione del festival è comunque già al completo da tempo e si tratta solo di adeguare la manifestazione al nuovo contesto.

Riccardo Bruni