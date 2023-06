Ciacci presidente dell’assemblea "Qui la casa della buona politica"

di Orlando Pacchiani

"Questa è la casa della buona politica dove si realizza la democrazia, garantiamo impegno e dedizione nel rispetto dei cittadini". Davide Ciacci è stato appena eletto presidente del consiglio comunale, quando pronuncia con emozione il suo discorso di insediamento. A votarlo la maggioranza compatta, mentre l’opposizione, che si è astenuta, sceglierà poi il Pd Alessandro Masi (dopo una riunione di oltre mezz’ora) come vicepresidente con i soli propri voti. Piccole schermaglie d’aula che non intaccano il clima sereno del primo giorno. "Siamo impegnati a riportare qui il sentire della città – ha detto Masi –, puntando sulla centralità del consiglio comunale come necessario sostegno all’azione amministrativa".

La seduta si era aperta con un commosso ricordo di Federico Pacciani, il candidato Pd scomparso il primo giorno di voto, su proposta del sindaco Nicoletta Fabio e annunciato da Alessandro Masi, che ha guidato la prima parte della seduta in quanto consigliere più votato. "Lavoreremo per portare qui le sue proposte per una città più giusta e accogliente", ha detto Masi.

Le vere sorprese sono quelle arrivate fuori dal consiglio, nella scelta della guida dei gruppi. Partiamo dall’opposizione, dove due ex candidati sindaco non saranno capigruppo: Per Siena sarà guidata da Vanni Griccioli, con lui Fabio Pacciani, Con Anna Ferretti avrà come capogruppo Adriano Tortorelli e non la stessa Anna Ferretti, che pure aderirà al gruppo. Il Pd ha scelto l’unica esordiente tra i suoi quattro consiglieri, Giulia Mazzarelli: "Una nuova energia al servizio dell’opposizione che sarà costruttiva, attenta, ferma e tesa al bene comune", è il commento del gruppo.

Per la maggioranza, Bernardo Maggiorelli guiderà Fratelli d’Italia, Lorenza Bondi Forza Italia, Orazio Peluso la Lega, Silvia Armini il gruppo Nicoletta Fabio sindaco. Ovviamente capigruppo anche gli eletti in solitario: Massimo Castagnini con la sua lista, Gianluca Marzucchi per Emanuele Montomoli sindaco (aggiungerà anche Polis), Chiara Parri per Sena Civitas, Franco Bossini per Movimento Civico Senese.

Prossima seduta l’11 luglio - data da confermare - quando approderanno in aula il programma di mandato e i primi atti. Piccola variazione intanto alle deleghe: il sindaco, con apposita ordinanza, ha aggiunto anche quella della famiglia per Micaela Papi, accanto a servizi sociali, politiche della casa, politiche giovanili, pari opportunità, volontariato, terzo settore.