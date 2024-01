Un concerto spettacolo di parole e canzoni, per la stagione del Teatro Politeama di Poggibonsi. In scena, stasera alle 21, ‘Ci vuole orecchio’, ovvero, Elio canta e recita Enzo Jannacci. Con Elio e con Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone, di Paolo Silvestri gli arrangiamenti musicali. Per la regia e drammaturgia di Giorgio Gallione. Enzo Jannacci e` stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana.

Fabrizio Calabrese