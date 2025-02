Ci sono 365 firme per la Palestina

Il Forum per la Pace di Colle ha consegnato al Comune le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Sono 365 i cittadini che chiedono al consiglio comunale di COlle di sollecitare il governo italiano per riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina e promuoverne l’ingresso all’Onu. Nei prossimi giorni verranno inoltre annunciati nuovi eventi aperti alla cittadinanza, momenti di confronto e sensibilizzazione per approfondire il tema e mantenere alta l’attenzione su una questione di fondamentale importanza. Tra le iniziative già realizzate, ricordiamo l’evento "In Music We Are One", che si è svolto lo scorso 18 dicembre al saloncino del Teatro del Popolo: una serata di racconti, testimonianze e riflessioni sul progetto Music and Resilience, che dal 2011 porta la musica nei campi profughi palestinesi in Libano.