Chiusura di due locali Nannini in Piazza del Campo, futuro ancora incerto

Il futuro dei locali in piazza del Campo e in generale della catena del gruppo Nannini, in mano al magnate Igor Bidilo (nella foto), è ancora un rebus, nonostante il comunicato tendente al positivo dell’azienda. Non si riesce a capire quale strategia di rilancio possa partire dalla chiusura di due locali in una piazza che, da qui a settembre, farà registrare il pienone giorno e sera. Però, in attesa di osservare gli sviluppi, intanto le certezze: Scudieri e Il Mulino non riapriranno, per questa stagione non si intravedono soluzioni dietro l’angolo né acquirenti già pronti a subentrare in tempi brevi. Sebbene per il futuro non sia difficile immaginare che quegli spazi possano essere appetibili per chi vuole investire in una piazza famosa nel mondo.

Come dichiarato ieri dal gruppo, la vicenda con il proprietario dei fondi si è chiusa senza liti, versione evidentemente diffusa solo dopo un allineamento delle posizioni con la controparte stessa.

Presto un altro locale sempre della stessa catena potrebbe aprire dall’altro lato della Piazza, all’ex Conad vuoto da tempo se si eccettua il comitato elettorale di Emanuele Montomoli.

E una seconda ipotesi non ancora precisata sarebbe nel mirino dei manager che curano gli interessi di Bidilo.

Così hanno rassicurato dall’azienda annunciando la conclusione del piano di risanamento. La geografia dei locali a Siena sarebbe sostanzialmente ridisegnata, come accade spesso, per esempio con la chiusura nei mesi scorsi del piccolo punto vendita in via Montanini, di fronte a via Vallerozzi.

E certo l’attenzione dei sindacati resta alta, per capire se effettivamente saranno garantiti gli impegni di ricollocamento di tutto il personale, dopo la chiusura di Scudieri e Il Mulino.