Chiusura dell'Anno Contradaiolo: Eventi e Consultazioni in Tutte le Contrade

· AQUILA

– Domenica 26 novembre all’Hotel Garden si terrà il Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo, a partire dalle 13.

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: Consultazioni tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30. Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporo.it.

· GIRAFFA

– Martedì 28 novembre cena di pesce a quattro mani Tullio&Le Sorelline. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 26.

– Venerdì 8 dicembre : Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo alle 13 nei locali di società. Tessere in vendita martedì 28 dalle 18 alle 19,30 in società di via delle Vergini; Mercoledì 29 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada, giovedì 30 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada.

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì e giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204070).

– La Commissione Elettorale di società riceve per i colloqui dal lunedì al giovedì dalle 21,30 alle 23,30 previo appuntamento contattando Matteo (3425696 375).

· LEOCORNO

– La Commissione Elettorale comunica che nei giorni: venerdì 1 dicembre dalle 21 alle 24, sabato 2 dalle 9 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 12 si terranno, nella Sede della Contrada, le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenziali della contrada e del consiglio direttivo della società per il biennio 20242025. Le liste elettorali sono esposte nei locali della Contrada e nella bacheca in piazzetta Virgilio Grassi.

· NICCHIO

– Venerdì 24 novembre si terrà il Banchetto Annuale del Gruppo Donatori di Sangue della Nobile Contrada del Nicchio ‘Luciano Guideri’. Come di consueto la cena sarà offerta ai donatori. Per partecipare segnarsi nel cartello in società. Per soci e famiglia.

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· PANTERA

- Domenica 26 novembre alle 13 Banchetto annuale in società.

- Le votazioni di Seggio, Capitano, Consiglio Direttivo della Società ‘Due Porte’ per il Biennio 20242025 si terranno nei giorni sabato 2 e domenica 3 dicembre nei seguenti orari: sabato 2 dicembre dalle 15 alle 24, domenica 3 dalle 9 alle 12.

· SELVA

– Domani sabato 25 novembre Sabato Selvaiolo con ospiti i piccoli Panterini.

· TARTUCA

– La Commissione Elettorale per il rinnovo del Seggio Direttivo della Contrada e del Consiglio Direttivo della Società per il biennio 20242025 è disponibile a ricevere i Contradaioli tutti i martedì, mercoledì e venerdì, a partire dal giorno martedì 28 novembre, nella sala della Deputazione di Seggio, con il seguente orario. Pomeriggio: dalle 18,30 alle 20,30. Sera dalle 22 in poi

Chiunque fosse interessato a fissare un appuntamento può contattare i seguenti recapiti: Claudia Semplici 3387936633, Nadia Sampieri 3498416846, Leonardo Landozzi 3661665689.

· TORRE

– Sabato 25 novembre Il gruppo piccoli organizza la decorazione delle palle per l’albero di Natale. A seguire pizzeria aperta a tutti.