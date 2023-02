Chiusura del ponte di Bellavista Aiuti per le attività danneggiate

Pubblicato un nuovo bando per l’erogazione di contributi alle attività commerciali ed artigianali di Bellavista - Pian dei Peschi e Staggia che hanno subito danni economici per la chiusura del ponte sulla Cassia, inagibile da oltre un anno per motivi di sicurezza. C’è tempo fino al 18 febbraio per presentare le domande. A disposizione uno stanziamento del Comune di Poggibonsi di un di 14.500 euro. "Dopo il primo bando e la conseguente fase di istruttoria, sono cinque le domande ammesse – dice l’assessore al commercio e alle attività produttive Fabio Carrozzino – Le risorse ancora disponibili sono state rimesse a bando, un’ulteriore opportunità anche per consentire di fare a domanda alle imprese che non sono riuscite a produrre in tempi utili la documentazione necessaria". In tutto le risorse stanziate dalla Regione e successivamente recepite in bilancio dal Comune, ammontano a 48mila euro (33.500 euro sono destinati ai contributi del primo bando). I contributi saranno concessi in base all’ammontare dei mancati introiti in conseguenza della chiusura del ponte riferibili al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2022 rispetto alla media dei periodi analoghi del 2019 e del 2021 con l’applicazione di un coefficiente "correttivo" che tenga conto del fatturato annuo dell’impresa.