Chiusi: Orizzonti d'Arte inizia la stagione di musica, teatro e corsi

"Una piccola rivoluzione nel mondo dell’attività e della formazione teatrale". Così Giannetto Marchettini, presidente della Fondazione Orizzonti d’Arte, commenta l’inizio della nuova stagione formativa dell’ente da lui guidato che tra le novità, oltre al teatro, vedrà la magia, le arti marziali, il canto, la musica e le giocoleria (l’arte di manipolare con destrezza uno o più oggetti). Un open day che parte oggi alle 17 alla saletta del Teatro Mascagni. Diretti dal docente Alessandro Manzini saranno molte le possibilità artistiche che gli allievi potranno sperimentare durante i vari moduli. Sabato 23 sarà invece la volta della scuola di musica Aulos che alle 15, alle medie di Chiusi città, presenterà la propria offerta didattica. Da quest’anno oltre agli strumenti già in uso gli allievi potranno avviare lo studio del violoncello e fisarmonica.

Tutto questo nasce dopo il grande successo numerico dello scorso anno, con oltre 170 iscritti alla scuola di musica e ai corsi di teatro. Questo ha indotto la fondazione e il cda, assieme a Manzini e all’istituto musicale ’Bonaventura Somma’, a implementare l’offerta formativa con l’avvicinamento alle arti marziali, i corsi di magia e giocoleria per i più piccoli. "Quest’anno inoltre – aggiunge Marchettini – rilanciamo anche la scuola di musica con lo studio di due strumenti in più come violoncello e fisarmonica, ma anche master class e momenti formativi dedicati ai meno giovani. Offriamo a chi vive nel nostro territorio e per tutte le età dei momenti stimolanti che potranno far divertire questo inverno".

Molte novità, insomma. "La scuola di musica Aulos di Chiusi – afferma il direttore Luca Morgantini – riprenderà le sue lezioni nella prima settimana di ottobre. I docenti sono a disposizione anche per lezioni di diversi strumenti musicali rivolte a tutti, dai 4 a 99 anni: pianoforte, chitarra classica e elettrica, canto lirico e moderno, batteria, tromba, flauto, clarinetto, sassofono, propedeutica per bambini 4-8 anni, coro di voci bianche, violino, violoncello, fisarmonica". Dice la sua anche Manzini: "Ci sono grandi novità nei corsi di teatro, i concetti chiave sono apertura, incontro e commistione tra arti e discipline. Nei prossimi mesi magia, arti marziali, canto, musica e giocoleria incontreranno i laboratori teatrali creando percorsi formativi originali".

Massimo Montebove