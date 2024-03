Chiusi, nuovi saggi archeologici. Spunta un muro di età romana proprio vicino all’antica Domus

di Massimo Montebove

Fondazione murarie e strutture di rilievo riferibili a complessi di età romana e etrusca. Sono le nuove scoperte emerse nel centro storico di Chiusi a seguito dei saggi archeologici eseguiti tra gennaio e febbraio dal Comune, sotto la direzione scientifica di Ada Salvi della Soprintendenza e il coordinamento sul campo dell’assessore Mattia Bischeri.

Questi saggi, effettuati a scopo preventivo su aree sensibili oggetto di futuri interventi di riqualificazione, avevano l’obiettivo di verificare alcune anomalie geofisiche che erano state rilevate durante la campagna di prospezioni georadar intrapresa sempre dal Comune nel recente passato. Dati interessanti sono emersi in particolare presso l’area adiacente alla Domus di via Longobardi e nel Parco pubblico de I Forti.

Presso la Domus è venuta alla luce parte di un muro in conglomerato cementizio con pavimento in cocciopesto, riferibile forse a una grande vasca mistilinea a servizio del complesso edilizio di età romana.

Presso I Forti, sul ciglio meridionale, è emersa la fondazione muraria di una grande struttura di età tardo romana, riferibile probabilmente alle opere di fortificazione che erano visibili attorno al parco fino alla fine del ‘700, mentre nella parte centrale del parco è stato scoperto l’angolo di una grande struttura in travertino, relativa con ogni probabilità a un edificio di età etrusca.

"I dati raccolti - fa sapere il Comune in una nota - durante le prospezioni geofisiche e gli scavi offrono nuovi elementi per la conoscenza della topografia antica della città che saranno utili alla tutela e alla valorizzazione delle aree pubbliche e alla pianificazione di future attività di ricerca che incrementino il patrimonio archeologico della città. I risultati di queste indagini, già resi in parte noti la scorsa estate in una conferenza pubblica, saranno oggetto di una pubblicazione su un’importante rivista scientifica che sarà accessibile on-line".

Continua dunque, come più volte ribadito dal sindaco Gianluca Sonnini, l’attività di ricerca, tutela e valorizzazione nei confronti del patrimonio archeologico comunale, promossa dall’amministrazione locale in supporto agli enti statali preposti quali Università, Soprintendenza e Direzione musei.