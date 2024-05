Chiusi, ladri al supermercato. Messi in fuga dai Vigili giurati

di Laura Valdesi

Avevano già messo la cassaforte dentro il furgone, rubato in un’azienda della zona industriale delle Biffe, al confine tra Chiusi e Città della Pieve. Ma questa volta la banda non è riuscita a portare via il malloppo, messa in fuga dall’arrivo di una pattuglia dei Vigili giurati di Siena. Importanti i danni, che dovranno comunque essere quantificati, ma non hanno impedito ieri mattina l’apertura del supermercato ’Cash & Carry’.

I ladri, da tempo ormai, hanno cambiato orario per tentare i colpi più grossi. Prima di solito entravano in azione fra le 1.30 e le 3, adesso più tardi. L’allarme anti-furto collegato con i Vigili giurati, infatti, è scattato intorno alle 4.40. La pattuglia che si trovava nella zona si è fiondata alle Biffe, l’area industriale. Davvero per un soffio non ha incrociato la banda, avvertita probabilmente da un palo dell’arrivo della guardia. Una scena da film: i cancelli erano aperti, le sbarre della finestra di accesso al locale-caveau tagliate e piegate aprendo un pertugio: da lì è passato uno dei ladri? Interrogativi a cui cercheranno di rispondere le forze dell’ordine, poi giunte sul posto. Certo è che fuori c’era un furgone, ancora in moto, con il portellone spalancato dove la banda aveva già infilato la cassaforte divelta dal caveau, trascinandola fuori. In terra, tutti gli attrezzi da scasso usati per il furto che adesso verranno analizzati a caccia di impronte. I Vigili giurati hanno avvisato subito i carabinieri arrivati con una pattuglia della stazione di Chiusi e del Radiomobile di Montepulciano. Dai primi accertamenti svolti è emerso che il furgone era stato rubato, come detto in un’azienda vicina e, molto probabilmente, ormai è consuetudine, la targa dell’auto con cui sono fuggiti era stata strappata da una vettura a Chiusi. Ad agire sono stati in quattro, ma si stanno analizzando la videosorveglianza dell’area e le telecamere private per trovare tracce utili all’inchiesta.