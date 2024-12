Chiusi i bandi di selezione. In arrivo in piazza Duomo 34 nuove assunzioni

In seguito alla riforma delle Province del 2014 il comparto ha subito un decremento di dipendenti pari, a livello nazionale, al 55% di unità. Per la Provincia di Siena il decremento è stato del 60,9%. Dopo dieci anni di riduzione del personale la Provincia di Siena, grazie ad una corretta gestione delle risorse, torna ad assumere. Al termine dei bandi di concorso appena conclusi, attraverso i quali sono state individuate 34 nuove figure professionali per l’ente, la Provincia di Siena ha assunto, con risorse proprie, nuovi dipendenti nei vari settori. Il Piano delle assunzioni sarà illustrato dalla presidente Agnese Carletti nel corso di una conferenza stampa nella giornata di domani alle 11,30 in Sala dell’Aurora Palazzo del Governo.