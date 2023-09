Chiusi, giorni di festa. Palio a San Silvestro

Dal Palio dei Terzieri al Giro del Lago di Chiusi, dal trekking urbano al concerto della Filarmonica al tramonto: fine settimana intenso, quello appena trascorso, con migliaia di cittadini e turisti che hanno partecipato agli eventi e alle iniziative. Innanzitutto grandi festeggiamenti nel centro storico per la vittoria, nella corsa delle torri, del terziere San Silvestro. Si tratta di una corsa molto spettacolare dove le tre torri, del peso di circa un quintale, vengono portate a spalla da quattro persone per terziere. San Silvestro si è imposto con bravura sui rivali di sempre, Sant’Angelo e S. Maria.

In contemporanea al Chiaro si è svolta la 14esima edizione del Giro del Lago di Chiusi. Al via oltre duecento partecipanti che si sono dati bagarre per 18 km immersi nella natura. Un’organizzazione come sempre molto curatadal Gs Filippide con la collaborazione delle associazioni Avis Chiusi, Dlf, Auser, Lenza Etrusca, Terzieri, Pro Loco, Canottieri Dlf e Pubblica Assistenza. I podisti sono arrivati da tutta Italia.

Un week end chiusino che ha visto anche un momento dedicato al trekking urbano alla scoperta delle bellezze del nostro centro storico e il concerto della Filarmonica al tramonto in piazza Olivazzo dove, in un’atmosfera suggestiva, il maestro Roberto Fabietti ha diretto i musicisti regalando ai presenti un appuntamento musicale insolito ed emozionante.

"La nostra cittadina – hanno soddisfatti il sindaco Gianluca Sonnini e la vice sindaca Valentina Frullini – ha avuto un altro fine settimana denso di appuntamenti, a dimostrazione della ricchezza di offerte proposte nella stagione estiva e non solo. Ringraziamo le associazioni coinvolte, i volontari, gli uffici comunali, gli operai, la polizia municipale e le forze dell’ordine".

Massimo Montebove