Chiusi, caccia con il georadar ai reperti sepolti

Una campagna di indagini geofisiche non invasive nel centro storico di Chiusi per mappare e rilevare, senza scavare, strutture archeologiche sepolte oltre ad acquisire in breve nuovi dati sulla topografia antica della cittadina etrusca. L’iniziativa, voluta dal Comune, è portata avanti da una ditta specializzata con l’utilizzo del georadar e sotto la sorveglianza della Soprintendenza. In linea con quanto avviene per il Chiaro, l’idea è di investire in ricerca e tutela del paesaggio urbano e naturalistico. I risultati dello studio saranno resi noti appena i tecnici avranno elaborato i dati e concluso le acquisizioni. Il primo stralcio comprende aree ad elevato potenziale archeologico: il Parco de I Forti, Largo Cacioli e Piazza Duomo, l’area della Domus romana e Porta Lavinia.

Massimo Montebove