Chiusi, allerta per i furti nelle case. Il sindaco ’avvisa’ i cittadini: "Segnalate persone sospette"

Il Comune di Chiusi ha diffuso sui social e sui propri canali informativi un avviso per invitare i cittadini a segnalare alle forze di polizia autovetture e persone sospette in relazione ai furti che si sono verificati in zona. Furti che, dal punto di vista statistico, sono in linea con gli altri Comuni del territorio.

Questo ad ogni buon conto il testo dell’avviso alla cittadinanza: "In questo periodo, in linea con quanto sta avvenendo anche nei comuni della Valdichiana e del Trasimeno, si stanno verificando, anche nel nostro Comune, furti in appartamento. Al fine di garantire un migliore controllo del territorio, anche la Polizia Municipale ha concentrato i propri servizi nelle fasce pomeridiane e serali, coordinandosi con le forze di polizia presenti sul territorio. Nel caso in cui si notino autovetture o persone sospette, si invita la cittadinanza a contattare con tempestività il servizio di pronto intervento 112 o il personale della Polizia Municipale al numero 3482222302".

Interviene il sindaco Gianluca Sonnini: "Non c’è nessun allarme specifico su Chiusi - precisa a La Nazione -, i dati che abbiamo avuto da polizia e carabinieri sono in linea con gli altri Comuni della Valdichiana Senese e del Trasimeno. Si sono però verificati alcuni furti nel periodo invernale, ci sono state segnalazioni anche alla polizia municipale e abbiamo quindi pensato, parlando con tutte le forze di polizia, di svolgere un’azione di concerto. Da un lato ci saranno più controlli delle pattuglie all’imbrunire, nelle fasce pomeridiane e notturne; dall’altro vogliamo sensibilizzare la popolazione a segnalare autovetture e persone sospette. Perché questo può aiutare sicuramente il lavoro di chi è preposto alla sicurezza di tutti".

Secondo Sonnini, "la cittadinanza ha gradito questa segnalazione anche perché come sappiamo la maggior parte dei furti, a Chiusi come in altri Comuni, avviene nel periodo invernale. Quindi nessun allarme, ma direi solo maggiore consapevolezza. Chiusi è e rimane una città sicura, però si sono verificati episodi di furti, come negli altri paesi, che colpiscono nell’intimità le persone e se si può far qualcosa per mettere in guardia i cittadini è giusto che si faccia. Nel nostro territorio abbiamo polizia municipale, carabinieri con 2 stazioni, polizia, guardia di finanza oltre ai carabinieri forestali e alla polizia ferroviaria. Quindi la sicurezza c’è".

Massimo Montebove