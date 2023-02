Chiusi, addio al maestro Fè. Lutto cittadino

Marco Fè

Chiusi, 20 febbraio 2023 – Si è spento ieri all’alba a Chiusi all’età di 78 anni Marco Fè, insegnante, giornalista e animatore della vita sociale della cittadina etrusca da oltre mezzo secolo con la rassegna ’Ragazzi in Gamba’.

"Marco è un cittadino che ha dato molto alla comunità - ha detto il sindaco Gianluca Sonnini -, dimostrando profondo amore nei confronti di Chiusi a cui si è dedicato sotto tutti i punti di vista, lasciando un segno importante nella storia della nostra città. Per questo come amministrazione comunale abbiamo deciso di proclamare per tutta la giornata di lunedì (oggi, ndr) il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e cordoglio per la scomparsa di Marco".

Sono stati tantissimi sui social i post e i commenti per Fè che innanzitutto è stato "il maestro", insegnante elementare per 40 anni con grande passione, preparazione e impegno.

La sua voce calda e ferma, i suoi modi gentili e affabili, i toni sempre cordiali e distinti ne hanno fatto un "personaggio" fin da giovane: intere generazioni di ragazze e ragazzi di Chiusi e dei dintorni hanno imparato a leggere, scrivere e far di conti grazie a lui. Legatissimo alla sua famiglia e ai suoi figli, ha ideato nel 1963 la rassegna nazionale "Ragazzi in gamba" dedicata all’arte, alla musica, al canto, al folclore con centinaia di scuole aderenti in tutta Italia. +

Uno straordinario patrimonio di esperienze e culture che ha portato sempre a Chiusi, per le finali della kermesse, migliaia di giovani da ogni parte d’Italia, diventando anche un’attività di promozione turistica per il territorio. Anche il carnevale dei ragazzi di Chiusi deve moltissimo a Marco Fè. Lui ne è stato lo storico animatore e proprio lo scorso anno, nel settantesimo anniversario della festa, ha diffuso una pubblicazione ironica che ne ripercorre la storia.

Da sempre impegnato nel mondo cattolico e nel dialogo col mondo progressista, è stato consigliere comunale e giornalista locale di grande talento, collaborando con molte testate, tra le quali La Nazione. In tutti gli eventi e gli appuntamenti che contavano a Chiusi era presente e forniva generosamente il suo contributo come ideatore e come moderatore. A tutt’oggi era componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Orizzonti. Dalla Filarmonica Città di Chiusi al Coro Jacob Arcadelt, tanti si sono uniti al cordoglio per la sua scomparsa. "Una persona meravigliosa, una perdita importante per la nostra comunità. Sono onorata di averlo conosciuto e di aver collaborato con lui", ha detto Chiara Lanari, già vice sindaco di Chiusi e oggi referente regionale toscana della segreteria dell’assessorato alla cultura.

I funerali si svolgeranno oggi lunedì alle ore 15 presso la Cattedrale di San Secondiano a Chiusi Città: sono attesi moltissimi cittadini per l’ultimo saluto nel suo amato Duomo.

