"Chiudo gli occhi Sogno il giubbetto"

Quanta strada ha fatto Alessandro Cersosimo da quando, ancora minorenne, andava alla scuderia di Tittia. E prese il diploma mentre muoveva qui i primi passi nel mondo che amava, quello del Palio. Se domandi a questo ragazzo senese e di Contrada – è dell’Oca ma i colori, per chi punta ad andare al canape, restano nel cassetto dei ricordi – cosa vede se per un attimo chiude gli occhi non ha dubbi: "Un giubbetto, uno di quelli di Siena. Qualsiasi, vanno bene tutti". Non ha mai mollato, anche se seguire il sogno di correre in Piazza è costato sacrifici durissimi. "Prima sono stato da Tittia, quindi da Massimo Milani, in seguito un paio di anni con Sampieri e adesso da Gingillo. Tanta gavetta sul lavoro e, intanto, un grosso investimento sulla vita privata. A 25 anni ha comprato casa a Casetta – dice – mi sono sposato con Francesca che è di Legnano e ho un bambino di un anno, Davide".

Come sei arrivato da Zedde?

"Prima di Fucecchio, nel 2021, gli portai un cavallo a galoppare glielo feci provare a casa sua. Iniziò così il rapporto, adesso sono circa 8 mesi che lavoro da lui".

Cosa prenderesti di Giuseppe e cosa di Tittia.

"Giovanni ha una dedizione quasi maniacale che va oltre il professionismo. Giuseppe ha grande mestiere, basi tecnicamente solide".

Più difficile per un senese emergere?

"Non lo so, magari qualche dirigente ti vede sotto un occhio diverso. Poi c’è un po’ il mito dei fantini sardi anche se di senesi importanti, vedi Bastiano o Trecciolino, ce ne sono stati. E lo scorso anno hanno debuttato un senese, Guglielmi, e un sardo, Mula".

La battuta che ti ha fatto più male e quella più bella.

"Sono racchiuse entrambe in una frase che mi disse Stefano Vanni dopo Bomarzo. ’Alessandro, finora ti hanno maltrattato tutti ma adesso sei con me’. Fui messo davanti alla realtà: non mi avevano dato possibilità forse perché non credevano in me. Allo stesso tempo fu un’iniezione di fiducia".

Ingaggi sicuri?

"La provaccia a Legnano per Sant’Ambrogio e Bientina nel Centro storico. Martedì 11 sarò a Monticiano con due cavalli"

Laura Valdesi