Chiude la ’Festa del Marrone’ . Il Rione Borgassero vince con ’L’isola del tesoro’

E’ stato il Rione Borgassero a vincere il trofeo messo in palio dall’amministrazione comunale castiglionese nell’edizione numero 44 della ’Festa del Marrone’, che domenica scorsa ha visto Campiglia d’Orcia animarsi con migliaia di visitatori. ’L’isola del Tesoro’ è il tema sviluppato dal rione gialloverde, con riferimento al romanzo di Robert Louis Stevenson: proponeva di imbarcarsi sul veliero dei pirati fin dall’ingresso, raggiungendo poi il tesoro “nascosto” nella suggestiva via del Teatro. Il rione Dentro aveva allestito, invece, una galleria di opere d’arte viventi famose, classiche e moderne, dando vita ad una vera e propria esposizione di ’Pazzi da Museo’.

Gli Agitati proponevano di tuffarsi nel mondo delle favole: da Biancaneve e i sette nani a Frozen, da Robin Hood alla Bella e la bestia, fino alla dolce Sirenetta. Commenti lusinghieri da chi torna abitualmente alla festa e da chi vi è giunto per la prima volta, sotto ogni aspetto: per le scenografie e le animazioni e la simpatica gara, come per la parte gastronomica. Per la cronaca, il voto popolare ha indicato nell’ordine Borgassero (408), Agitati (377) e Dentro (351), la giuria speciale invece Dentro (412), Borgassero (399) Agitati (350). L’ordine finale è così stato Borgassero, Dentro e Agitati. Ma non c’è dubbio che ha vinto la festa nel suo insieme e tutti quelli che hanno contribuito a realizzarla.

Daniele Palmieri