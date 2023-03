Chigiana, vetrina di giovani talenti

Cento anni di musica, tra grandi interpreti e giovani talenti. La storia dell’Accademia Chigiana, che festeggia l’edizione numero cento della sua stagione concertistica intitolata Micat in Vertice, passa attraverso i nomi di coloro che si sono formati nelle sue aule per poi farsi apprezzare sulla scena internazionale. Tra i nuovi talenti approdati all’accademia senese, anche il giovane pianista Gabriele Strata, che si esibirà venerdì al Teatro dei Rozzi, proprio nell’ambito della rassegna concertistica.

Nel cartellone di questa stagione tutta speciale, pensata per il centenario, trova infatti spazio anche la nuova generazione dei giovani talenti chigiani, alcuni dei quali si sono formati ai corsi estivi di alto perfezionamento musicale proprio come Strata, che in occasione del suo debutto in stagione proporrà un programma strutturato in due parti: nella prima si muove dalla Londra settecentesca di Georg Friedrich Händel fino alla Londra di oggi con Thomas Adès, mentre nella seconda presenta l’integrale delle Ballate di Chopin.

Il concerto è in programma alle 21, ma come ormai d’abitudine sarà introdotto alle 20.30 dal direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, che guiderà il pubblico in un ascolto più consapevole delle opere che saranno eseguite. "La Micat in Vertice – spiega Sani – è anche una stagione per i giovani, aperta all’esordio dei nuovi talenti chigiani, proiettati verso il futuro. La Micat 100 presenta Gabriele Strata, allievo chigiano di Lilya Zilberstein, uno dei più interessanti pianisti della nuova generazione internazionale. Un programma sensazionale, imperdibile". Prossima data in programma per la stagione sarà venerdì 10, con uno degli appuntamenti più attesi.

Al Teatro dei Rozzi sarà infatti la volta di Tabula Rasa, il progetto portato avanti dalla Chigiana insieme al Siena Jazz, diretto da Stefano Battaglia, che presenterà l’ultimo lavoro ‘Synolon’. "Con la parola sìnolo dal greco synolon – spiega lo stesso Battaglia – si indica un intero composto, unito e indivisibile. L’uomo è un sìnolo di ragione e istinto così come ogni organico musicale è la somma delle sue individualità".

Tabula Rasa unisce due mondi apparentemente distanti, quello della musica classica e quello del jazz, che trovano in questo progetto un punto di incontro di grande suggestione, già nelle passate edizioni capace di incantare il pubblico senese con la sua magia.

Riccardo Bruni