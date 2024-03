Chigiana, un concerto al femminile. Rimonda e Kaufman stasera ai Rozzi

Anche l’Accademia Chigiana celebra la Festa della Donna, con un concerto tutto al femminile. Protagoniste della serata di oggi (venerdì 8), il talento chigiano Giulia Rimonda della classe di Salvatore Accardo accompagnata al pianoforte da Valentina Kaufman. "Due giovani donne già musiciste famose – annunciano dall’istituto musicale senese – che con la loro grazia e determinazione, si stanno facendo strada nel mondo della musica, conquistando riconoscimenti e ottenendo prestigiose collaborazioni internazionali". In programma musica di Bloch, Prokof’ev, Petrassi e Respighi. L’appuntamento è per le 21 al Teatro dei Rozzi, ma prima del concerto ci sarà il consueto appuntamento con la guida all’ascolto, alle 20.30, un momento voluto dal direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, per avvicinare gli spettatori alle opere che saranno eseguite nel corso della serata.

Il programma si aprirà con Ernest Bloch da ‘Baal Shem II’ e proseguirà con Sergej Sergeevic Prokof’ev e la sua ‘Sonata n. 2 in re maggiore’, Goffredo Petrassi con ‘Elogio per un’ombra’ e infine Ottorino Respighi e la sua ‘Sonata in si minore’. Per la stagione Micat in Vertice si tratta dell’edizione numero 101, che comprende ancora momenti di celebrazione per l’accademia musicale senese, la cui attività concertistica ha compiuto un secolo proprio nel corso della precedente stagione. Anche il programma di quest’anno è quindi particolarmente ricco di eventi e ospiti, confermando la volontà di riportare a esibirsi a Siena i grandi nomi della musica che da Siena sono passati durante il loro percorso formativo. Il programma della stagione proseguirà la prossima settimana, venerdì 15, con un altro grande appuntamento, dedicato in questo caso alla chitarra classica.

Al Teatro dei Rozzi si esibirà infatti il Volterra Project Trio, formato da Antigoni Goni, Luca Isolani e Maarten Vandenbemden, che incroceranno le loro chitarre per un programma davvero straordinario. Eseguiranno infatti ‘Ma mère l’Oye’ di Maurice Ravel; ‘Valses Poéticos’ di Enrique Granados; ‘5 Scenes from West Side Story’ di Leonard Bernstein; ‘Note fuori campo’, un omaggio a Nino Rota firmato proprio da Luca Isolani. Per le celebrazioni dedicate al centenario della Chigiana sarà invece il violino di Uto Ughi, accompagnato dai solisti dell’orchestra da camera I Filarmonici di Roma, a emozionare il pubblico il 22 marzo, sempre ai Rozzi, con ‘La morte e la fanciulla’ di Franz Schubert e ‘L’Americano’ di Antonín Dvorák.

Riccardo Bruni