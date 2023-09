Chigiana non stop Prosegue il cartellone del Summer Festival a palazzo Chigi Saracini

Si avvicina all’epilogo anche la nona edizione del Chigiana International Festival, con gli ultimi eventi in cartellone. E mentre stasera alle 21,15 nel cortile di palazzo Chigi Saracini torna l’appuntamento con Current Shapes, evento dedicato alle più innovative tendenze della musica elettronica sperimentale e della sound art, il doppio allestimento ai Rinnovati con la nuova produzione di ‘Didone ed Enea’ di Henry Purcell (su libretto di Nahum Tate) e in prima italiana ‘Elissa’ di Henry Fourès (su libretto di Elisabeth Gutjahr), in coproduzione tra Chigiana e Mozarteum di Salisburgo ha riscosso un grande successo di pubblico. Sold out la serata di martedì (con le prime file lasciate volutamente vuote per consentire al pubblico di vedere il palco in tutta la sua profondità), mentre per la replica di mercoledì il dato si è attestato attorno all’ottanta per cento dei posti disponibili.

Un allestimento straordinario, coinvolgente, accolto calorosamente dal pubblico che ha accompagnato tutta la stagione estiva proposta dall’Accademia, sempre più protagonista sulla scena culturale senese, come hanno dimostrato i seguitissimi concerti in piazza del Campo, realizzati in collaborazione con il Comune. Dall’opera barocca alla sperimentazione elettronica, il Chigiana International Festival conferma in pieno l’ampiezza dello sguardo proposto al pubblico con questa edizione intitolata ‘Parola’.

Ad aprire il concerto alle 21.15 il duo italiano composto da Laura Agnusdei, sassofonista, compositrice elettroacustica e improvvisatrice, e Daniele Fabris, sound designer che si occupa di computer music e programmazione di strumenti musicali. Vincitrice del premio Villa Romana 2023, Ekomane presenterà poi un live esclusivo in linea con la sua ricerca artistica e psicoacustiche, fatta di strutture ritmiche in graduale mutamento e interscambio tra rumore e melodia, con paesaggi sonori che evocano la musica ambient più sperimentale.

Riccardo Bruni