Chigiana, la sinfonia di San Galgano L’Orchestra Senzaspine in concerto

di Riccardo Bruni

I capolavori di Schubert e Brahms nell’Abbazia di San Galgano. Per il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023, domani alle 21.30 un appuntamento davvero speciale con la grande musica sinfonica in uno straordinario teatro a cielo aperto. In programma la Sinfonia n. 3 in re maggiore di Schubert e la Sinfonia n. 3 in fa maggiore di Brahms. Protagonista sarà l’Orchestra Senzaspine diretta da Luciano Acocella. Nata nel 2013 dall’idea di due giovani direttori d’orchestra Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, che si sono formati proprio ai corsi da Daniele Gatti e da Luciano Acocella alla Chigiana, l’Orchestra Senzaspine, di base a Bologna, conta oggi quattrocentocinquanta musicisti under 35. "La sua missione è duplice – spiegano dalla Chigiana – e da un lato è riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, dall’altro è offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali e la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico più impegnativo e affascinante".

A oggi l’orchestra ha all’attivo oltre quattrocento eventi musicali e hanno collaborato con solisti di fama internazionale. All’Abbazia di San Galgano sarà possibile visitare anche la mostra del Siena Awards intitolata ‘Above Us Only Sky’, che raccoglie gli scatti vincitori del Drone Photo Awards 2023, il concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea. L’esposizione, a ingresso gratuito, è infatti allestita all’esterno dell’Abbazia. Gli spazi all’aperto si trasformano quindi in un affascinante percorso, lungo il quale ammirare immagini di vita quotidiana catturate attraverso droni, da elicotteri o aeroplani.

Tra i protagonisti, lo scatto vincitore del fotografo israeliano Or Adar, intitolato ‘Must Resist’ arrivato da Tel Aviv. Il programma della Chigiana prosegue poi giovedì al Teatro dei Rozzi alle 21.15, con un quartetto davvero straordinario in un concerto evento pensato per festeggiare i novant’anni del grande violista Bruno Giuranna, che si esibirà insieme a Salvatore Accardo (violino), Antonio Meneses (violoncello) e Bruno Canino (pianoforte), proponendo due capolavori di Mozart e Brahms.

E poi un altro appuntamento clou della rassegna venerdì con ‘Note a margine’, il concerto-racconto di Nicola Piovani al pianoforte, Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso, accompagnati dai disegni di Milo Manara.