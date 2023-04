Chigiana, la Biblioteca della musica Il tesoro del Conte aperto al pubblico

La biblioteca dell’Accademia Chigiana apre le porte al pubblico, rivelando le sue straordinarie collezioni. Prenderà il via giovedì 20 a Palazzo Chigi Saracini la prima edizione di ‘Incontri in Biblioteca’.

Otto appuntamenti, sempre di giovedì fino alla fine di novembre, animati da musicisti e musicologi, artisti, collezionisti appassionati e conoscitori del patrimonio musicale. L’iniziativa, a cura di Cesare Mancini, responsabile della biblioteca e dell’archivio dell’Accademia Chigiana, è dedicata al pubblico degli appassionati di musica, arte e cultura e agli studenti, e prende il via in occasione del centenario chigiano, che si celebra quest’anno. Il primo appuntamento sarà dedicato alla rivista internazionale di studi musicali Chigiana Journal e avrà come ospiti Susanna Pasticci, direttore della rivista, e Giorgio Sanguinetti, musicologo, docente all’Università Tor Vergata.

"La cospicua biblioteca della Chigiana – spiegano gli organizzatori – è frutto di una lunghissima serie di acquisizioni e di donazioni. Fu voluta dal conte Guido Chigi Saracini a partire da un nucleo di partiture musicali in suo possesso, nel dichiarato intento di fornire agli studenti dei suoi corsi di perfezionamento e agli studiosi di tutto il mondo uno strumento di formazione e di studio di fondamentale importanza. In parallelo, nel corso di oltre un secolo, si è anche costituito un archivio estremamente variegato, un patrimonio documentario audiovisivo nel quale si riflette la missione istituzionale di organizzazione dei corsi di perfezionamento e straordinarie stagioni di concerti".

Riccardo Bruni