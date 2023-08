Chigiana, la bella estate in musica Una settimana di grandi concerti

Una settimana di grandi appuntamenti per il programma del Chigiana International Festival & Summer Academy , che sta accompagnando l’estate senese con eventi di altissimo profilo, capaci di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta. La rassegna, giunta a questa sua nona edizione, intitolata ‘Parola’, è stata curata dalla direzione artistica del maestro Nicola Sani, che ha proposto un viaggio musicale composto da oltre cento concerti e proseguirà fino al 2 settembre. Lunedì 21 a Palazzo Chigi Saracini sarà Giovanni Puddu a esibirsi con la sua chitarra, con la partecipazione della voce recitante di Manuel Ferreira in un programma che spazierà da Schubert a Mendelssohn. Martedì 22 al Teatro dei Rozzi si esibirà il Grand Trio Vilnius con Dalia Kuznecovaité (violino), David Geringas (violoncello) e Petras Geniusas (pianoforte) con brani di Frederic Mompou, Arnold Schönberg e Johannes Brahms.

Mercoledì 23 nella Chiesa di Sant’Agostino torna a esibirsi il Chigiana Keyboard Ensemble con la formazione composta da Roberto Arosio, Monaldo Braconi, Luigi Pecchia e Stefania Redaelli, insieme al Chigiana Percussion Ensamble, con Domiziana Del Mastro, Carol Di Vito, Davide Fabrizio e Davide Soro. In programma Filippo Del Corno ‘Miss the point’, Luciano Berio ‘Linea’, Mauricio Kagel ‘À deux mains’, Mauricio Kagel ‘Auftakte – achthändig’ e Steve Reich ‘Quartet’. Giovedì 24 di nuovo A Sant’Agostino, con Bruno Giuranna (viola) e Roberto Arosio (pianoforte) con il Trio Rinaldo composto da Leonardo Ricci (violino), Rebecca Ciogli (violoncello) e Lorenzo Rossi (pianoforte) che proporranno Robert Schumann ‘Märchenbilder op. 113’, Johannes Brahms ‘Sonata n. 2 in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2’, John Cage ‘Dream’ (versione per viola sola e ensemble di viole) e Richard Strauss ‘Quartetto in do minore op. 13’. Venerdì 25 Stefano Battaglia presenterà gli allievi del corso dedicato all’arte dell’improvvisazione del progetto ‘Tabula Rasa’. Sabato 26 a Palazzo Chigi Saracini, Salvatore Accardo presenterà gli allievi del suo corso di violino, accompagnati da Stefania Redaelli al pianoforte. Domenica 27 al Giardino Nilde Iotti di San Quirico d’Orcia tornerà invece il Quartetto Prometeo, con Giulio Rovighi (violino), Aldo Campagnari (violino), Danusha Waskiewicz (viola) e Francesco Dillon (violoncello), con un programma incentrato su Haydn e Šostakóvic. Tutti i concerti inizieranno alle 21.15.

Riccardo Bruni