Chigiana International Festival Una settimana con grandi ospiti

Una settimana di musica e grandi ospiti, quella che si aprirà lunedì, per il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023. Dopo i primi eventi di apertura, per la stagione concertistica estiva intitolata ‘Parola’, il cartellone degli eventi in programma riprende lunedì alle 21.15 (stesso orario per tutti gli eventi) al Teatro dei Rozzi con la prima esecuzione assoluta dei ‘Protocolli’ di Fausto Razzi (azione scenica per 5 voci e undici strumenti su testo di Edoardo Sanguineti) con il Cluster Ensemble diretto da Fabio Falandi: Eleonora Susanna soprano; Giancarlo Fares basso; Rita Luzi Catizone, Serena Sansoni, Carlotta Piraino voci; Lorenzo Corsi flauti; Francesco Dell’Oso pianoforte; Cristiano Riccardi chitarra; Giulia Bigioni arpa; Michela Marchiana, Claudia Pietrini, Valentina Moriggi violino; Giovanni Mancini, Mara Badalamenti viola; Angelica Simeoni violoncello; Mauro Tedesco contrabbasso. Martedì al Teatro dei Rinnovati, il clarinetto di Alessandro Carbonare con il Chigiana Keyboard Ensemble formato da Monaldo Braconi, Francesco De Poli, Pierluigi Di Tella, Alessandra Gentile, Luigi Pecchia e Danilo Tarso. Mercoledì 12 a Palazzo Chigi Saracini alle 17 andrà in scena ‘Fiabe africane II’, uno spettacolo musicale per bambini e non, con la Compagnia Corps Rompu: Marianne Lewandowski, Maria Claudia Massari voci recitanti, Silvia Belfiore pianoforte, Antonio Caggiano percussioni, Danilo Facco luci e Maria Claudia Massari regia. Sempre a Palazzo Chigi Saracini, la sera al consueto orario delle 21.15 ‘Africana: nuovi suoni e profumi dall’Africa’ con Silvia Belfiore al pianoforte. Giovedì 13 ancora a Palazzo Chigi Saracini, i ‘Paesaggi inversi’ di Valentina Piovano soprano con Clive Greensmith violoncello insieme al Trio Azura formato da Duncan McDougall violino, Ye Un Park violoncello e Yanfeng (Tony) Bai pianoforte. Venerdì 14 nella chiesa di Sant’Agostino, il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini e il Chigiana Percussion Ensemble (Francesco Conforti, Carol Di Vito, Davide Fabrizio, Domiziana Del Mastro, Antonio Gaggiano, Emanuela Olivelli, Tommaso Sassatelli, Davide Soro) insieme a Alvise Vidolin e Nisola Bernardini (live electronics) presenteranno, con la direzione di Lorenzo Donati, brani di Berio e Molino. Sabato 15, infine, il concerto degli allievi del corso di chitarra e musica da camera, di cui è docente Oscar Ghiglia, a Palazzo Chigi Saracini.

Riccardo Bruni