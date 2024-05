Chigiana il gran finale Due giovani talenti stasera ai Rinnovati

Ultimo concerto, stasera al Teatro dei Rinnovati, per la stagione chigiana Micat in Vertice 101. Appuntamento alle 21 con un gran finale affidato al talento di due giovani artisti, allievi dell’Accademia Chigiana di Siena e già affermati professionisti: Ettore Pagano, vincitore del Premio Kachaturian, e la direttrice d’orchestra Erina Yashima, portata al successo da Riccardo Muti. Con l’Orchestra della Toscana eseguiranno il Concerto n. 2 in si minore op. 104 di Antonín Dvorák e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij. La serata sarà preceduta come di consueto da un momento di introduzione all’ascolto, che inizierà alle 20.30 e accompagnerà il pubblico a conoscere le opere che saranno eseguite.

Si conclude così una programmazione straordinariamente ricca di eventi e di ospiti, con la quale l’accademia musicale senese ha di fatto aperto il suo secondo secolo di concerti. Ma per una stagione che si chiude ce n’è un’altra che si apre. La Chigiana presenta la quarta edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera ‘Primavera Chigiana’, un programma di quindici concerti a Palazzo Chigi Saracini, nella Chiesa di Sant’Agostino e a Firenze al Cinema Nuovo Pendola, da martedì 21 maggio a mercoledì 26 giugno. Tanti i protagonisti, tra cui i pianisti Boris Berman, Inna Faliks, Davide Cava, Carol Leone e Maya Oganyan, gli ensemble Avetis Quartet, Quantum Clarinet Trio, le voci di Maria Luigia Borsi, Chris Turner, Leon Turner, i celebri compositori Richard Danielpour e Michel Petrossian.

Martedì alle 19.30 la rassegna si aprirà a Palazzo Chigi Saracini, in collaborazione con il Conservatorio Franci, con il trio di trombe formato da Andrea Dell’Ira, Simone Traficante e Pasquale Casavola, con Cesare Mancini all’organo. Venerdì 24 maggio allo stesso orario sul palco di Palazzo Chigi arriverà il giovane pianista Davide Cava.

Riccardo Bruni